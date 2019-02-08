شكرا لقرائتكم حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ غواصين فقدا في عرض البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أنقذ حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة غواصين فقدا في عرض البحر.

وصرح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، الرائد فارس بن مسفر المالكي، بأنه ورد لهاتف حرس الحدود 994 بلاغ مفاده، أن أحد أفراد طاقم قارب نزهة في عرض البحر يبلغ بفقدان المرافقين له، وهما شخصان نزلا من القارب لممارسة الغوص.

وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بجدة بخطة بحث وإنقاذ عاجلة وتوجيه الدوريات البحرية ودوريات البحث والإنقاذ مع عدد من الغواصين ومسح كامل المنطقة للبحث عنهم، وتم بفضل الله العثور على المفقودين وإنقاذهما وتقديم المساعدة لهما وعمل الإسعافات الأولية والكشف عليهما من قبل الهلال الأحمر السعودي، وكلاهما بصحة جيدة.

ودعا الرائد المالكي إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع حرس الحدود عبر الرقم (994) للإبلاغ عن أي حالة طارئة.

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