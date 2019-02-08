شكرا لقرائتكم نائب أمير جازان ينقل تعازي الملك سلمان ومحمد بن سلمان لوالد وذوي الشهيد حكمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعازي ومواساة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الرقيب علي بن محمد علي حكمي- رحمه الله- أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعبّر نائب أمير منطقة جازان عن خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد الرقيب حكمي في فقيدهم، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

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