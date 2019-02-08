شكرا لقرائتكم الحكومة اليمنية تنفي ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن اتفاق مبدئي حول الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت الحكومة اليمنية ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن اتفاق مبدئي مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، حول إعادة الانتشار مدينة في الحديدة غربي البلاد، مؤكدةً أنها لا تزال تدرس المقترح الذي تقدمت به بعثة المراقبين.

وأكد فريق الحكومة اليمنية المفاوض: “الحديث عن أي اتفاق توصلت له لجنة الانتشار برئاسة الأمم المتحدة، مع الحوثيين الذين لا زالوا يعرقلون تنفيذ اتفاق السويد، يعد سابقًا لأوانه”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، بعد تعثر تنفيذ اتفاق السويد، نتيجة عراقيل وضعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية.

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