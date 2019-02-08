شكرا لقرائتكم لأهالي الشرقية.. أمطار رعدية مع غبار لمدة 5 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الشرقية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الشرقية، وتحديدًا الدمام والخبر والظهرات والأحساء وبقيق والجبيل وحفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة لها.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى الثالثة صباح يوم غد السبت.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية، تسبقها رياح نشطة، تحد من الرؤية الأفقية على بعض المناطق، متابعةً أن المناطق هي حائل، والقصيم، والمدينة المنورة وجنوب الحدود الشمالية، وكذلك شمال وغرب منطقتي الرياض والشرقية.

وأيضًا توقعت الأرصاد أن تكون السماء يوم غد السبت غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، ولم تستبعد الهيئة تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

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