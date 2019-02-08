الان تتابع حرس الحدود بمكة ينقذ طفلا من الغرق وغواصين فقدا في عرض البحر (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة من إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات يمني الجنسية من الغرق أثناء سباحته في مسبح ابحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس بن مسفر المالكي بأنه اثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع شاهدت طفلاً يتعرض لحالة غرق وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الاحمر للكشف عليه وتبين ان حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر والانتباه لاطفالهم وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة والإتصال على هاتف طواريء حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة متمنياً السلامة للجميع.

كما أوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة أنه ورد لهاتف حرس الحدود 994 بلاغ مفادة ان أحد أفراد طاقم قارب نزهة في عرض البحر يبلغ بفقدان المرافقين له وهم شخصين نزلا من القارب لممارسة الغوص.

وأضاف انه على الفور تمت مباشرة الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بجدة بخطة بحث وانقاذ عاجلة وتوجيه الدوريات البحرية ودوريات البحث والإنقاذ مع عدد من الغواصين ومسح كامل المنطقة للبحث عنهم وتم بفضل الله العثور على المفقودين وإنقاذهم وتقديم المساعدة لهم وعمل الإسعافات الأولية والكشف عليهم من قبل الهلال الأحمر السعودي و جميعهم بصحة جيدة.