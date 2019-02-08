الاستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة

استعلام عن وافد هارب ننشرها عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث تقدم المملكة العربية السعودية خدمة جديدة من خدمات موقع أبشر الإلكتروني وهي الاستعلام عن وافد هارب، وذلك من أجل زيادة توعية الأشخاص المقيمين في المملكة، وتساعد الأشخاص المخالفين المقيمين فيها على تعديل أوضاعهم ومعرفة مالهم وما عليهم ولذلك تقدم المملكة العربية السعودية حملات عديدة ومختلفة من أجل توعية المواطنين والحصول على بلد بدون مخالفات، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كيفية الاستعلام عن وافد هارب أو الإبلاغ عن وافد هارب.

استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة



أولاً الدخول على موقع أبشر، ثم استعلام صلاحية الاقامة من هنا.



بعد ذلك نقوم بكتابة رقم الإقامة بشكل صحيح.

سوف يظهر مربع به رمز مرئي يجب كتابته في المكان الصحيح الخاص به.

ثم نقوم بالضغط على زر العرض.

في النهاية سوف تظهر بيانات صلاحية الإقامة التي تناشدها حكومة المملكة العربية السعودية.

بعض النصائح للوافد الهارب

استعلام عن وافد هارب

يجب على الوافد الهارب أن يقوم بتسوية الأوضاع بينه وبين الحكومة الخاصة بالبلد واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية أوضاعة القانونية، وذلك لكي يتمكن من التمتع بالصلاحيات التي تقدمها، ونجد أن المملكة لها دور فعال من أجل مساعدة الوافد الهارب حيث أنه إذا قام الوافد بتسليم نفسه فإن الحكومة تساعده على تسوية أوضاعه ولا تطبق عليه أي غرامات وذلك يقع تحت حماية حملة وطن بلا مخالف.