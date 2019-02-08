الرمز البريدي للرياض و المدن التابعة لها

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن الرمز البريدي للرياض، وقد وفرت الحكومة السعودية لمواطنيها الكثير من الخدمات التى تجعل الحياة أفضل وأسهل، فقد شهدت مكاتب البريد السعودية تطوراً كبيراً السنوات القليلة السابقة حيث طورت نظام العناوين البريدية طبقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية، وقد جعل هذا البريد السعودى يقوم بدوره بصورة سريعة ودقيقة، ونحن فى “نجوم مصرية” نهتم بالشأن السعودي ولهذا نكتب هذا المقال لنوضح لكم الرمز البريدي للرياض، فإلى نص المقال.
الرمز البريدى للرياض
نظام الريد بصفة عامة لا يُمكن الإستغناء عنه فى العالم كله، وكل مدينة في العالم لها رقم بريدى خاص بها، وقد اعتمدت المملكة العربية السعودية مؤخراً على أحدث التقنيات الإلكترونية من أجل تحسين ورفع مستوى الخدمة للمواطنين والتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد لهم، ونوضح لكم هنا الرمز البريدي للرياض وجميع المدن التابعة لها عبر النقاط التالية:
- مدينة الرياض : 11461
- مدينة الخرج : 11942
- مدينة الزلفى : 11932
- مدينة الدرعية : 11922
- مدينة الدوادمي : 11911
- مدينة المجمعة : 11952
- مدينة القويقعة : 11971
- مدينة وادي الدواسر : 11991
- مدينة الافلاج : 11912
- مدينة شقراء : 11961
- مدينة حوطة بني تميم : 11941
- مدينة عفيف : 11921
- مدينة مرات : 11933
- مدينة السليل : 11913
- مدينة ضرماء : 11923
- مدينة المزاحمية : 11972
- مدينة رماح : 11981
- مدينة ثادق : 11953
- مدينة حريملاء : 11962
- مدينة الحريق : 11941
- مدينة الغاط : 11914
- مدينة اشيقر : 11964
وفى نهاية المقال نرجو أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ولأى سؤال أو استفسار فقط قم بترك تعليق وسنرد عليكم فى أقرب وقت