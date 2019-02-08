شكرا لقرائتكم وفاة سبعيني صعقًا في جدة أثناء أعمال صيانة على سطح بناية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

باشر الدفاع المدني في جدة، اليوم الجمعة، حادث صعق كهربائي لمواطن في العقد السابع من العمر.

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وأوضح المدني أن متابعات الخليج 365 صُعق أثناء قيامه بأعمال الصيانة على سطح بناية؛ ما نتج عنه وفاته تغمده الله بواسع رحمته.

وقبل قليل، باشر مدني ينبع احتجاز طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة في غرفة بمنزل بحي البندر؛ بسبب سقوط السقف المستعار في منزلهم نتيجة الأمطار، تم إنقاذهم دون أي إصابات.

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