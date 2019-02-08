، الشريان يعود بـ"ماحنّا بساكتين" ١٧ فبراير ،

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أعلنت قناة SBC إطلاق برنامجها الحواري "ماحنا بساكتين" بداية من ١٧ فبراير ومن المتوقع أن يناقش قضايا اجتماعية تهم المجتمع السعودي، وعاد "الشريان" أو كبريت الصحافة كما يطلق عليه للإطلالة مُجددًا عبر القناة الوليدة "SBC" بعد توقف طويل إثر انتقاله للعمل بالإذاعة والتلفزيون بعد نجاح حققه في برنامجه المثير "الثامنة" ناقش فيه جُملة من القضايا وحصد نسبة مشاهدات عالية .
وقالت القناة في تدوينة لها تضمنت فيديو دعائي للبرنامج"إذا #رجع_داود نقول الي في خواطرنا والكلمة الي نستحي منها.. نبديها كل يوم أحد واثنين وثلاثاء 8 مساءً ابتداءً من 17 فبراير على قناة SBC".
وكانت القناة قد أطلقت حملة دعائية ضخمة ملئت الشوارع حملت عبارة "تبونا نسكت" وبعد أيام أطلقت عبارة "ماحنا بساكتين"،وتفسر هذه الجمل التي جاءت محكية باللهجة المحلية لماذكره الشريان في برنامجه الشهير "الثامنة" قبل سنوات عندما ناقش ذهاب الشباب السعودي لمناطق الصراع وانتقد بحدة من يحرضونهم بالقول:"تبونا نسكت ... ماحنا بساكتين".
الشريان يعود بـ"ماحنّا بساكتين" ١٧ فبرايربدر العتيبي الخليج 365 2019-02-08
أعلنت قناة SBC إطلاق برنامجها الحواري "ماحنا بساكتين" بداية من ١٧ فبراير ومن المتوقع أن يناقش قضايا اجتماعية تهم المجتمع السعودي، وعاد "الشريان" أو كبريت الصحافة كما يطلق عليه للإطلالة مُجددًا عبر القناة الوليدة "SBC" بعد توقف طويل إثر انتقاله للعمل بالإذاعة والتلفزيون بعد نجاح حققه في برنامجه المثير "الثامنة" ناقش فيه جُملة من القضايا وحصد نسبة مشاهدات عالية .
وقالت القناة في تدوينة لها تضمنت فيديو دعائي للبرنامج"إذا #رجع_داود نقول الي في خواطرنا والكلمة الي نستحي منها.. نبديها كل يوم أحد واثنين وثلاثاء 8 مساءً ابتداءً من 17 فبراير على قناة SBC".
وكانت القناة قد أطلقت حملة دعائية ضخمة ملئت الشوارع حملت عبارة "تبونا نسكت" وبعد أيام أطلقت عبارة "ماحنا بساكتين"،وتفسر هذه الجمل التي جاءت محكية باللهجة المحلية لماذكره الشريان في برنامجه الشهير "الثامنة" قبل سنوات عندما ناقش ذهاب الشباب السعودي لمناطق الصراع وانتقد بحدة من يحرضونهم بالقول:"تبونا نسكت ... ماحنا بساكتين".
08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440
06:35 PM
متوقع أن يناقش قضايا اجتماعية
أعلنت قناة SBC إطلاق برنامجها الحواري "ماحنا بساكتين" بداية من ١٧ فبراير ومن المتوقع أن يناقش قضايا اجتماعية تهم المجتمع السعودي، وعاد "الشريان" أو كبريت الصحافة كما يطلق عليه للإطلالة مُجددًا عبر القناة الوليدة "SBC" بعد توقف طويل إثر انتقاله للعمل بالإذاعة والتلفزيون بعد نجاح حققه في برنامجه المثير "الثامنة" ناقش فيه جُملة من القضايا وحصد نسبة مشاهدات عالية .
وقالت القناة في تدوينة لها تضمنت فيديو دعائي للبرنامج"إذا #رجع_داود نقول الي في خواطرنا والكلمة الي نستحي منها.. نبديها كل يوم أحد واثنين وثلاثاء 8 مساءً ابتداءً من 17 فبراير على قناة SBC".
وكانت القناة قد أطلقت حملة دعائية ضخمة ملئت الشوارع حملت عبارة "تبونا نسكت" وبعد أيام أطلقت عبارة "ماحنا بساكتين"،وتفسر هذه الجمل التي جاءت محكية باللهجة المحلية لماذكره الشريان في برنامجه الشهير "الثامنة" قبل سنوات عندما ناقش ذهاب الشباب السعودي لمناطق الصراع وانتقد بحدة من يحرضونهم بالقول:"تبونا نسكت ... ماحنا بساكتين".
، الشريان يعود بـ"ماحنّا بساكتين" ١٧ فبراير ،
المصدر : الخليج 365
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