، “زوران ماميتش": عرض "الهلال" المادي أقل من "العين" .. وأسعى معهم لكتابة التاريخ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن "الهلال" ناد مميز لا يعرف سوى الفوز بالبطولات

اعتبر المدير الفني لنادي الهلال، الكرواتي زوران ماميتش، أن عرض الزعيم له كان من المستحيل رفضه، وأن أمر انتقاله للنادي السعودي تم في ليلة وضحاها بحسب ما ذكر .

وقال مدرب النصر السعودي والعين الإماراتي السابق في تصريحاتٍ لصحيفة "jutarnji" : "عرض الهلال كان مستحيلا رفضه، وهنا لا أقصد الناحية المادية، بالعكس كان عرض العين أعلى ماديا لكن طموح الهلاليين هو ما جعلني أوافق سريعاً على عرضهم".

وأضاف: "اختياري للهلال كان رغبة، وهم يملكون طموحات تتناسب معي كمدرب، كما يملكون لاعبين محليين وأجانب على أعلى مستوى .. بإمكاننا الفوز بكافة البطولات سوياً ".

وتابع: "أعرف الهلال جيداً فقد لعبت ضدهم في السابق .. في الحقيقة الهلال ناد عالمي فعدد الأندية حول العالم التي تملك مرافق مثل الهلال تعد على الأصابع .. الهلال مبهر في كل شيء".

وأكمل: "في الهلال يعطونني الكثير لكنهم أيضا يطلبون الكثير .. هم يريدون بطولات باستمرار .. الهلال يجلبون أفضل اللاعبين الأجانب والمحليين وطبيعي لا يبحثون إلا عن الألقاب".

كما تحدث عن الدوري السعودي ممتدحاً الجماهيرية التي يملكها والتنافسية بين الأندية، كما أبدى إعجابه بوجود هذا العدد من المحترفين الأجانب لكل ناد ومدى جودة هؤلاء اللاعبين".