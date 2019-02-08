، هدف "النيران الصديقة" يهدي الفيحاء التعادل الإيجابي أمام الاتفاق ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة التاسعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان

ساد التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء بنظيره الاتفاق على ملعب المجمعة ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده النقطي إلى النقطة السادسة عشرة فيما رفع الاتفاق رصيده أيضًا إلى النقطة 27 نقطة.

بدأت المباراة باستحواذ وسيطرة اتفاقية على متوسط الملعب مع حركة الظهيرين المساندة والتي ظهر واضحًا اعتماد مدرب الفريق على تقدم الظهيرين مع كل هجمة حتى تمكن الظهير الأيمن من صناعة الهدف الأول عبر كرة متوسطة الارتفاع داخل منطقة الجزاء، تقدم لها المهاجم الشاب هزاع الهزاع وسددها برأسه في الزاوية البعيدة للحارس عامر لامسها بيده ولكن لم تكن هذه اللمسة كافية لإنقاذ مرماه.

بعدها حاول الفيحاء تعديل النتيجة معتمدًا على سرعة المهاجم التونسي أمين الشرميطي ومهارة عبدالكريم القحطاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني وواصل الفيحاء بحثه عن هدف التعادل مبكرًا وتحصل أبناء المجمعة على مرادهم في وقت مبكر، وذلك بهدية من المدافع الاتفاقي فيليب كاش الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 49.

وبعد هذا الهدف ظهرت أفضلية أصحاب الضيافة فيما تراجع الاتفاق لمناطقه الدفاعية في أغلب فترات الشوط.

وفي الوقت الإضافي كاد المدافع الفيحاوي رامي بدوي أن يسجل هدف الفوز لفريقه ولكن كرته اعتلت العارضة لتنتهي المواجهة بهدف لكل فريق .