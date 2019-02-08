، في كرنفال بهيج..الرياض يتوج بدوري كرة السلة للكراسي المتحركة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب على جدة بنتيجة ٥٣ / ٤٨ ونال الميدالية الذهبية وكأس البطولة

حقق نادي الرياض، أمس الخميس، الفوز ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وذلك بعد تغلبه على نادي جدة بنتيجة ٥٣ / ٤٨.

‏وتوج رئيس اتحاد السلة على الكراسي عبدالإله المقرن، بمشاركة كل من عبدالله بن سعيد عضو شرف جستر، ورجل الأعمال عبدالرحمن العمران، والأمين العام لنادي الرياض خالد العصيمي؛ الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية، ومنح كأس البطولة لنادي الرياض.

‏هذا وقد نظم نادي الرياض "كرنفالاً" بهيجاً، تخللته مشاركة الجماهير وتوزيع الجوائز والهدايا على الحضور.