

المكلا 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 837 سلة غذائية تزن 61 طنًا و938 كيلو غرام للأسر الأكثر احتياجًا بالمديرية ، يستفيد منها 5.022 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية مخصصة لـ 9 محافظات يمنية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

// انتهى //

17:20ت م

0076



المكلا 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 837 سلة غذائية تزن 61 طنًا و938 كيلو غرام للأسر الأكثر احتياجًا بالمديرية ، يستفيد منها 5.022 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية مخصصة لـ 9 محافظات يمنية.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.// انتهى //17:20ت م0076

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.