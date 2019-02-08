

تونس 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

وقعت تونس وتركمانستان اتفاقيتي تعاون تتعلق في المجالين السياسي والدبلوماسي .

وركزت الاتفاقيات التي وقعها وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره التركماني رشيد ميريدوف بالعاصمة التونسية اليوم ، على المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وعلى التعاون بين المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات ومعهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية التركمانية .

وشدد الطرفان عقب جلسة عمل جمعتهما على هامش توقيع الاتفاقيتين ، على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائية وتكثيف المشاورات في المجالات الأخرى في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي .

وكان وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف بدأ اليوم زيارة رسمية إلى تونس .

// انتهى //

17:09ت م

0068



تونس 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسوقعت تونس وتركمانستان اتفاقيتي تعاون تتعلق في المجالين السياسي والدبلوماسي .وركزت الاتفاقيات التي وقعها وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره التركماني رشيد ميريدوف بالعاصمة التونسية اليوم ، على المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وعلى التعاون بين المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات ومعهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية التركمانية .وشدد الطرفان عقب جلسة عمل جمعتهما على هامش توقيع الاتفاقيتين ، على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائية وتكثيف المشاورات في المجالات الأخرى في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي .وكان وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف بدأ اليوم زيارة رسمية إلى تونس .// انتهى //17:09ت م0068

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس وتركمانستان توقعان اتفاقيتي تعاون في المجالين السياسي والدبلوماسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.