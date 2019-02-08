شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الشرقية خلال الساعات القادمة والان نبدء بالتفاصيل

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية خلال الساعات القادمة .



كانت هذه تفاصيل خبر أمطار على الشرقية خلال الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.