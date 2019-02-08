شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان في زيارة مرتقبة لثالث دولة مستهلكة للنفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

أولت صحيفة ديبلومات الهندية أهمية استثنائية للزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند خلال الشهر الجاري، والتي من المحتمل أن تشهد تعزيز الشراكات الاستراتيجية والأمنية بين البلدين.

زيارة تاريخية

وأشارت إلى أن الزيارة المتوقعة لولي العهد ستعزز الشراكة الأمنية والاستراتيجية الهندية السعودية وتنقلها إلى مستوى جديد، واصفة الزيارة بالتاريخية.

وقالت: لطالما كانت المملكة العربية السعودية شريكًا تجاريًا مهمًا للهند، خاصة وأن الرياض لا تزال مصدرًا حيويًا للطاقة بالنسبة للبلاد، التي تستورد ما يقرب من خُمس احتياجاتها من النفط الخام من المملكة.

بُعد جديد للتعاون الأمني

وأضافت الصحيفة الهندية أن تعزيز التعاون الأمني سيشهد ​​بُعدًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين نيودلهي والرياض، حيث أدى ظهور التطرف ، والانسحاب التدريجي للقوة الأميركية، لتغيرات استراتيجية في المنطقة، وهو ما يستلزم المزيد من التعاون الأمني بين البلدين.

وأظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رغبة متزايدة في التعاون مع المملكة بشأن مجموعة متنوعة من القضايا الأمنية مثل المناورات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ومكافحة الإرهاب، والقضاء على غسل الأموال.

زيارة الملك عبد الله

وأشارت إلى أن الزيارة التاريخية التي قام بها الملك عبد الله رحمه الله إلى الهند في عام 2006، قد وضعت أرضية صلبة للعلاقات الهندية السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الزيارة أسست للتعاون بين المملكة والهند في العديد من المجالات، بما في ذلك تجاوز التعاون النفطي المعتاد بين البلدين، وتوسيع التفاهم بين الهند والمملكة ليصل إلى مجالات أخرى.



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