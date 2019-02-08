الان تتابع وفاة مواطن نتيجة حادث صعق كهربائي في جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365
باشرت فرق الدفاع المدني بجدة، حادث صعق كهربائي لمواطن في العقد السابع من العمر، أثناء قيامه بأعمال الصيانة على سطح بناية، نتج عنه وفاته.
وتعاملت فرق الدفاع المدني وإدارة الأمن والسلامة، مع الموقف وفق إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في مثل هذه المواقف، ودعا الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مواطن نتيجة حادث صعق كهربائي في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.