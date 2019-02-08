الان تتابع وفاة مواطن نتيجة حادث صعق كهربائي في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365

باشرت فرق الدفاع المدني بجدة، حادث صعق كهربائي لمواطن في العقد السابع من العمر، أثناء قيامه بأعمال الصيانة على سطح بناية، نتج عنه وفاته.

وتعاملت فرق الدفاع المدني وإدارة الأمن والسلامة، مع الموقف وفق إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في مثل هذه المواقف، ودعا الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر.