شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: إزالة 104 آلاف طن من النفايات و184 ألف متر من الأنقاض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أزالت أمانة منطقة تبوك ما يزيد على 104640 طنا من النفايات المنزلية، وأكثر من 184951 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات ذات الأحجام الكبيرة، وترحيلها للمردم الرئيسي لمدينة تبوك، وذلك خلال الربع الأخير لعام 2018.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان، أن الأمانة سعت لرفع مستوى نظافة المدينة من خلال إعداد خطط يومية وأسبوعية وشهرية، تتمكن من خلالها من متابعة أعمال النظافة والتأكد من سير العمل وفق ما هو مخطط له، مبينا أنه تم استخدام 67 ضاغطة ومكنسة آلية لإزالة تلك الكميات وبطاقة بشرية تصل إلى 1100 عامل.

وأهابت الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بمواعيد إخراج النفايات المنزلية، التي حددتها الأمانة من الساعة 6.30 مساءً وحتى الساعة 8.30 مساءً، مما يساعد كثيراً في عدم تراكم النفايات المنزلية وتكدسها، إضافةً إلى أنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين الذين يقومون برمي مخلفات المباني والأنقاض أو النفايات الصلبة في الساحات والأراضي الفضاء.