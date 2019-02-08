، الأمطار على "تيماء وقراها" تؤدي لجريان الأودية وخروج المتنزهين ،

محمد بن مسعود - الدمام - السماء تزيّنت بالبرق والرعد.. والبرد تساقط على بعض الأجزاء

تصوير : يحيى المازن

هطلت أمطار متوسطة الى غزيرة، ليل أمس الخميس واليوم، على محافظة تيماء بمنطقة تبوك، وسالت على إثرها الأودية والشعاب وتزينت السماء بالبرق وصوت الرعد، فيما تساقطت حبات البرد على بعض أجزاء من المحافظة.

وشملت الأمطار قرى "الكتيب وعردة ومديسيس والحزم والعسافية وجريش، وشملت ابو ضعيات، أم جرفان ،الشميسية ، وهضيبات السواني ،وطار جريش، مدخنات".

وهطلت كذلك على وادي مديسيس وجبل المعيزيلة وجبل ضبع وجبل السعالوا ووادي البياضية وجريدا، وشملت الشبيكة وعريدة والمبدنة وطريق عردة المعظم وشملت الأمطار مجحودة ومشاش باجح والسميك وطريق عردة وسالت أودية بوى والسييلة وسحلة.

وشملت الأمطار السنانيات وقارة حثار وغراميل غارس والدفافيات والبويب وصفاة الحمراء وأبرق الرمث وجبل أكباد والشرز وجبل حلوان ونفود الحيزاء والشليل والجلعب واحزاباء وجبل عرنان ونفود الفحيثاء وطعس ابو غظاة.

وبسبب الأمطار التي شملت المحافظة وقراها، خرج هواة الرحلات البرية والتصوير للاستمتاع بالأجواء في ظل تواجد كافة الجهات المعنية.