، "السيول" تُغلق 5 طرق بالمدينة و"المدني" يُنقذ 35 شخصاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما تتواصل التحذيرات لأخذ الحيطة مع توقع استمرار الأمطار

أغلقت وزارة النقل، ممثلة بفرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنوّرة، طريق ‎"العلا - البريكة"، وطريق ‎"طاشا - السديرة"، وطريق‎"شجوى - العلا"، وطريق "‎بدر - واسط - ينبع النخل"، وطريق "فضلا - جيده"؛ نظراً لوجود حالة أمطار غزيرة وسيول منقولة.

وجاء الإغلاق بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات المختصة، محذرة المواطنين ومستخدمي الطرق الحذر وعدم المجازفة بقطع الوادي.

كما ‏باشر "مدني ‎العلا" احتجاز ٣٥ شخصاً في أودية الوزب وفضلا والمقرح؛ نتيجة الأمطار التي هطلت على المحافظة؛ حيث تم إنقاذهم وهم بصحة جيدة، ولله الحمد.

وكانت محافظة ينبع قد شهدت منذ صباح اليوم الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، فيما تركزت بداية الأمطار على شمال المحافظة وامتدت إلى بعض مراكز المحافظة والهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ومركز ينبع النخل.

وشملت الأمطار "الحنو ومضمار الهجن والنجف وينبع البحر وينبع الصناعية وينبع النخل واسط وعويص والنباه وطاشا والخشرمة" وبعض المراكز التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية، سالت على أثرها بعض الشعاب.

كما هطلت أمطار غزيرة على محافظة العلا سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب، ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار على منطقة المدينة المنوّرة ومحافظاتها، وفقاً لتنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل تلك الحالات.