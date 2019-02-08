شاهد: صورة تدحض شائعة وفاة مفتي المملكة

نفى نشطاء وإعلاميون سعوديون، ما تداولته وسائل إعلام بشأن وفاة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .

وقال أقارب للمفتي، ومدوّنون سعوديون بينهم إعلاميون إن الأنباء التي تم تداولها “مجرد شائعة جديدة لا أساس لها من الصحة”.

ونشر المحامي أنس بن عبدالملك آل الشيخ، والذي ينتمي لعائلة المفتي، صورة للشيخ عبدالعزيز، قال إنه التقطها، عصر أمس الخميس، بعد تداول شائعات عن وفاته.

وأعاد الناشط سعيد الشهراني نشر الصورة، مع تغريدة قال فيها:”غير صحيح ما أُشيع مؤخرًا عن وفاة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله .. فهو -ولله الحمد- بأتم صحة وعافية”.