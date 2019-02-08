هل تحديث البيانات يؤثر على الدعم.. حساب المواطن يوضح

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أن تحديث البيانات لا يؤثر على الدعم المستحق، طالما انطبقت الشروط على المستفيد. جاء ذلك في رد من حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالا قال خلاله “: رزقني الله بمولودة جديدة هل لو أضفتها قبل يوم الأحد المقبل يتأثر الدعم أم لا؟ ” . وردَّ حساب خدمة العملاء عبر تويتر بقوله ”إن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق”. يشار إلى أن الدعم قد يتأثر بتحديث البيانات زيادة أو نقصانًا في بعض الحالات، وذلك وفقاً لنوع البيانات التي سيتم تحديثها، فمثلاً إذا ارتفع مجموع دخول الأسرة فقد يتناقص الدعم والعكس بالعكس.

التسجيل مستمر:

ويأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل. ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل. وأعلن حساب المواطن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

شروط الأهلية:

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا. ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل. ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.