وافدة تنتحل شخصية طبيبة.. والجهات الأمنية تضبطها في الرياض

تمكنت الجهات الأمنية -بالتعاون مع وزارة الصحة- من القبض على وافدة تمارس الطب البديل وتنتحل شخصية طبيبة بمدينة الرياض.

وأشارت وزارة الصحة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى أن الوافدة انتحلت صفة طبيبة، وروجت لنفسها في شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفةً أنه تم ضبط كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية لدى الوافدة.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم إحالتها إلى النيابة العامة، طالبةً من المواطنين الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على رقم (937).

وكانت الجهات الأمنية -بالتنسيق مع وزارة الصحة- ضبطت بالرياض، في أواخر يناير المنصرم، وافدًا ينتحل صفة طبيب، ويدّعي علاج الجلطات والشلل الرباعي، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة، تطعيم الأطفال بالجرعة الإضافية من لقاح الحصبة، موضحةً أنها تستهدف الأطفال من عمر ستة أشهر حتى خمس سنوات؛ وذلك ضمن حملة «لنوقف الحصبة».

وأشارت الوزارة -عبر إنفوجراف نشرته بحسابها على موقع تويتر- إلى أن للجرعة الإضافية دورًا في تعزيز الوقاية من الحصبة الألمانية والنكاف، مضيفةً أن لقاح الحصبة متوافر بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الخميس، إصابة 37 حالة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، التي تنتج بسبب فيروس كورونا؛ منها 33 إصابة في مدينتي الرياض ووادي الدواسر، خلال أسبوع واحد.

وأضاف تقرير للصحة، أن الحالات التي أُصيبت بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، تم رصدها خلال الفترة من 25 يناير المنصرم حتى الخميس 7 فبراير الجاري.

وأشارت إحصائية نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى ظهور 37 حالة مصابة بهذا المرض خلال هذه الفترة؛ منها 16 حالة بمدينة الرياض، تنوَّع تصنيفها بين أولية وثانوية، بعضها أُصيب نتيجة مخالطة الإبل، مؤكدةً أن كل هذه الحالات في المستشفى تحت الملاحظة.

أما في مدينة وادي الدواسر، فهناك 17 حالة تم تصنيفها بين مكتسبة في المجتمع أو في منشأة صحية أو مخالطة منزلية. وهناك حالات حدث فيها مخالطة للإبل، والبعض الآخر لم يحدث، مؤكدةً أن كل الحالات في المستشفى تحت الملاحظة.