السعودية اليوم / كلية التربية للطالبات بجامعة نجران تقيم دورة عن تقييم ومراقبة الأداء الشخصي



نجران 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

نفذت كلية التربية بشطر الطالبات، بجامعة نجران، أمس دورة تدريبية عن تقييم ومراقبة الأداء الشخص، وذلك بحضور عدد من الطالبات، بمقر الكلية.

وهدفت الدورة التي قدمتها مها اليامي، التعرف على أهمية تحديد الأهداف وأنواعها وصفاتها، ومعوقات تحقيق الأهداف، وكذلك التدرب على كيفية صياغة الأهداف الفعالة، واكتساب مهارة استخدام تقنية "Swot" في صناعة الأهداف، إلى جانب عرض نماذج واقعية لأهداف شخصية ومناقشتها.

// انتهى //

16:44ت م

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نجران 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسنفذت كلية التربية بشطر الطالبات، بجامعة نجران، أمس دورة تدريبية عن تقييم ومراقبة الأداء الشخص، وذلك بحضور عدد من الطالبات، بمقر الكلية.وهدفت الدورة التي قدمتها مها اليامي، التعرف على أهمية تحديد الأهداف وأنواعها وصفاتها، ومعوقات تحقيق الأهداف، وكذلك التدرب على كيفية صياغة الأهداف الفعالة، واكتساب مهارة استخدام تقنية "Swot" في صناعة الأهداف، إلى جانب عرض نماذج واقعية لأهداف شخصية ومناقشتها.// انتهى //16:44ت م0060

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