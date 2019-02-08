السعودية اليوم / أمانة منطقة تبوك تزيل أكثر من 104 آلاف طن من النفايات وأكثر من 184 ألف متر مكعب من الأنقاض



تبوك 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

أزالت أمانة منطقة تبوك ما يزيد على 104640 طن من النفايات المنزلية، وأكثر من 184951 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات ذات الأحجام الكبيرة، وترحيلها للمردم الرئيسي لمدينة تبوك، وذلك خلال الربع الأخير لعام 2018م.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان، أن الأمانة سعت سعياً حثيثاً لرفع مستوى نظافة المدينة من خلال إعداد خطط يومية وأسبوعية وشهرية، تتمكن من خلالها من متابعة أعمال النظافة والتأكد من سير العمل وفق ما هو مخطط له، مبينا أنه تم استخدام 67 ضاغطة ومكنسة آلية لإزالة تلك الكميات وبطاقة بشرية تصل لـ 1100 عامل.

وقال المهندس الغبان: إن الأمانة تهيب بجميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بمواعيد إخراج النفايات المنزلية، التي حددتها الأمانة من الساعة 6.30 مساءً وحتى الساعة 8.30 مساءً، مما يساعد كثيراً في عدم تراكم النفايات المنزلية وتكدسها، إضافةً إلى أنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين الذي يقومون برمي مخلفات المباني والأنقاض أو النفايات الصلبة في الساحات والأراضي الفضاء.

// انتهى //

16:25ت م

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تبوك 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسأزالت أمانة منطقة تبوك ما يزيد على 104640 طن من النفايات المنزلية، وأكثر من 184951 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات ذات الأحجام الكبيرة، وترحيلها للمردم الرئيسي لمدينة تبوك، وذلك خلال الربع الأخير لعام 2018م.وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان، أن الأمانة سعت سعياً حثيثاً لرفع مستوى نظافة المدينة من خلال إعداد خطط يومية وأسبوعية وشهرية، تتمكن من خلالها من متابعة أعمال النظافة والتأكد من سير العمل وفق ما هو مخطط له، مبينا أنه تم استخدام 67 ضاغطة ومكنسة آلية لإزالة تلك الكميات وبطاقة بشرية تصل لـ 1100 عامل.وقال المهندس الغبان: إن الأمانة تهيب بجميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بمواعيد إخراج النفايات المنزلية، التي حددتها الأمانة من الساعة 6.30 مساءً وحتى الساعة 8.30 مساءً، مما يساعد كثيراً في عدم تراكم النفايات المنزلية وتكدسها، إضافةً إلى أنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين الذي يقومون برمي مخلفات المباني والأنقاض أو النفايات الصلبة في الساحات والأراضي الفضاء.// انتهى //16:25ت م0056

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.