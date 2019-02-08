السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعدات إنسانية متنوعة للاجئين السوريين في محافظة البقاع اللبنانية



البقاع 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع و 952 سلة غذائية، تزن 70 طنًا و448 كيلو غرام ، و444 بطانية، للاجئين السوريين في محافظة البقاع اللبنانية.

وتأتي هذه المساعدات في طار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

// انتهى //

16:13ت م

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البقاع 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسواصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع و 952 سلة غذائية، تزن 70 طنًا و448 كيلو غرام ، و444 بطانية، للاجئين السوريين في محافظة البقاع اللبنانية.وتأتي هذه المساعدات في طار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //16:13ت م0055

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