السعودية اليوم / عبور مساعدات غذائية تزن 275 طنًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي تستهدف عدة محافظات يمنية



منفذ الوديعة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم مساعدات غذائية تزن 275 طنًا، تحتوي على 33.303 كراتين من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف عدة محافظة يمنية ، خصص منها 12.600 كرتون تمر تزن 100طن و800 كيلو غرام لمحافظة مأرب ، و 3.150 كرتون تمر، تزن 25 طنًا و200 كيلو غرام لمحافظة صنعاء، و 6.135 كرتون تمر، تزن 49 طنًا و80 كيلو غرام لمحافظة الجوف، و 6.075 كرتون تمر، تزن 48 طنًا و600 كيلو غرام لمحافظة حضرموت، و3.150 كرتون تمر، تزن 25 طنًا و200 كيلو غرام لمحافظة المهرة، و 3.193 كرتون تمر، تزن 25 طنًا و544 كيلو غرام لمحافظة لحج.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

// انتهى //

16:11ت م

0054



منفذ الوديعة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم مساعدات غذائية تزن 275 طنًا، تحتوي على 33.303 كراتين من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف عدة محافظة يمنية ، خصص منها 12.600 كرتون تمر تزن 100طن و800 كيلو غرام لمحافظة مأرب ، و 3.150 كرتون تمر، تزن 25 طنًا و200 كيلو غرام لمحافظة صنعاء، و 6.135 كرتون تمر، تزن 49 طنًا و80 كيلو غرام لمحافظة الجوف، و 6.075 كرتون تمر، تزن 48 طنًا و600 كيلو غرام لمحافظة حضرموت، و3.150 كرتون تمر، تزن 25 طنًا و200 كيلو غرام لمحافظة المهرة، و 3.193 كرتون تمر، تزن 25 طنًا و544 كيلو غرام لمحافظة لحج.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.// انتهى //16:11ت م0054

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