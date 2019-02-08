شكرا لقرائتكم أمير الرياض ووزير الداخلية يتقدمان المصلين على الفريق سعود الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز الهلال – رحمه الله – وذلك عقب صلاة الجمعة بجامع الملك خالد بأم الحمام.

كما أدى الصلاة معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي وكبار القيادات الأمنية ومسؤولو وزارة الداخلية.

وعقب الصلاة قدم أصحاب السمو الأمراء العزاء والمواساة لذوي الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال كان مدير الأمن العام السابق، كما تولى منصب مدير شرطة الرياض قبل ذلك .

الفريق الهلال خريج كلية الشريعة بالرياض وقرر بعد تخرجه الانخراط في العمل الأمني عبر دورة تأهيلية بدأ بعدها كضابط شرطة ليقوده النجاح والتميز الأمني إلى تولي قيادة العديد من مراكز الشرط بمنطقة الرياض ثم قيادة إدارة البحث والتحري في شرطة المنطقة.

وبعد نجاحه اللافت في إدارة البحث والتحري تم تعيينه مديرًا لدوريات الأمن في منطقة الرياض، ليستهل مهمة جديدة في التطوير والنجاح، ليتم تعيينه بعدها مديرًا للإدارة العامة لدوريات الأمن برتبة عميد ثم تولى قيادة شرطة منطقة الرياض في عام 1431هـ، وتمت ترقيته فيما بعد إلى رتبة لواء، كما تولى منصب مدير الأمن العام منتصف العام الماضي.

وصدر أمر ملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أواخر ديسمبر الماضي، بإعفاء الفريق سعود هلال من منصب مدير الأمن العام وتعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديرًا للأمن العام.

وتضمن الأمر الملكي الكريم تعيين الفريق/ سعود بن عبدالعزيز هلال مستشارًا في وزارة الداخلية.

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