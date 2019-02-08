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شكرا لقرائتكم تحذير من أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
حذرت الأرصاد من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى التدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة.
وقالت الأرصاد في تنبيه متقدم لها إن هذه الحالة تشمل “المدينة المنورة، المسيجيد،اليتيمة، وادي الفرع، أبيار الماشي،الفقرة والأجزاء المجاورة حتى السابعة مساءً.
وفي العلا وينبع توقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية حتى التاسعة من مساء اليوم.
وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن هذه الحالة سوف تشمل مهد الذهب، الحناكية، الرايس، بدر، خيبر، العيص، والأجزاء المجاورة.
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