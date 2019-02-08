شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. عقبة القامة المنسية تتربص بسالكي طريق أبها – الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالغني آل القبل - النماص

شكا عدد من المواطنين تأخر تنفيذ طريق عقبة القامة الرابطة بين محافظتي النماص وتنومة على طريق أبها الطائف، إذ مضى على توقيع العقد قرابة العشر سنوات حيث بدأ العمل فيها وسرعان ما تلاشت المعدات وأصبحت أشبه بالطريق المهجور.

وقال متابعات الخليج 365 محمد الشهري إن عقبة القامة هي الطريق الوحيد الرابط بين النماص وتنومة بمنطقة عسير وليس هناك مبرر في تأخير تنفيذه.

من جانبه أضاف متابعات الخليج 365 عبدالله الشهري،هذا الطريق يعتبر طريقا مهما وهو تكملة لمشروع ازدواج طريق أبها الطائف ولَم يتبق منه إلا اليسير ولكن في اللحظة الحرجة تم سحب الآليات من الموقع، وهو متهالك وغير آمن على حياة سالكيه.

وذكر متابعات الخليج 365 عبدالوهاب الشهري أن الطريق يشهد ازدحاما شديدا خاصة في فصل الصيف فتكثر الحوادث ويعرقل السير وتسقط الصخور وقد يغلق الطريق لساعات طويلة.

بدوره قال متابعات الخليج 365 ظافر الشهري إن الطريق الذي تم الانتهاء منه لم ينفذ بالطريقة الصحيحة إذ يوجد كوبري مشيد بطريقة صحيحة في أحد المسارات فيما يوجد به انحراف شديد تسبب في وقوع الكثير من الحوادث في المسار المقابل.

وناشد المواطنون صاحب السمو أمير منطقة عسير للتدخل لإنهاء معاناة سالكي طريق أبها الطائف مرورا بعقبة القامة.

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