شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تدشن حسابها على «سنابشات» وتبدأ التغطيات بحفل المتقاعدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

دشنت وزارة الداخلية حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «سنابشات» وذلك بهدف التواصل والتفاعل مع الجمهور.

وبدأت أولى تغطياتها بمناسبة حفل المتقاعدين الذي رعاه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في ديوان الوزارة بالرياض، تقديراً لجهودهم خلال السنوات التي قضوها في خدمة الدين والوطن.

يذكر ان حساب وزارة الداخلية على سنابشات هو: https://www.snapchat.com/add/moi.saudiarabia