شكرا لقرائتكم خبر عن «مهِّد لنا طريق المستقبل» تستوقف أمير المبادرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيصل الرويشد (المدينة المنورة)

«مهِّد لنا طريق المستقبل» بهذه العبارة خاطب أطفال مبادرة «الصانع الصغير» أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته للأقسام المشاركة في ملتقى «بيبان» بالمدينة المنورة، وطلب الأطفال من أمير المبادرات الدعم، والذي عرف عنه تبني العديد من المبادرات التي تهتم في تأهيل الشباب وتدريبيهم ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل.

واستجاب الأمير الأمير فيصل بن سلمان بحمل حرف الـ(ص) ووضعه بموقعه ليكمل عبارة «الصانع الصغير» إيذاناً منه بإنطلاق المبادرة.

وتمثل مبادرة «الصانع الصغير» أحد برامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لتعزيز ثقافة التصنيع والابتكار في المجتمع لصناعة جيل جديد مبتكر قادر على المنافسة، وذلك من خلال مساحة لإطلاق الابداع وتحفيز الاعتماد على النفس في صنع الأشياء للنشء والشباب.