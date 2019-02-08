: ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المواد الشمعية المضافة على الطبقة السطحية للفواكه والخضار هي مواد طبيعية ولا تشكل خطرا على صحة الإنسان وصالحة للاستهلاك الآدمي. وأضافت الهيئة أن منتجي الفواكه والخضار يستخدمون هذه الطريقة بهدف حمايتها وإطالة فترة تخزينها، تجنبا للأمراض والحشرات وفقد الماء الذي يعرضها للجفاف والتلف، وكذلك تحسين المظهر الخارجي. وأشارت إلى أن الشمع المستخدم غالبا نوعان من المواد الطبيعية وهما كارنيوبا وشيلاك وكلاهما مواد طبيعية ولا يوجد مواد بتروكيميائية ضمن مكوناتهما، ومجازتان من قبل هيئة دستور الأغذية (الكودكس)، وكذلك من الهيئة العامة للغذاء والدواء الأمريكية. وأبانت أن العادة جرت في حالة كون المادة المضافة للغذاء مسموح بها من قبل الجهات التشريعية ومثبت علمياً أنها لا تشكل خطرا على صحة الإنسان وصالحة للاستهلاك الآدمي فلا يلزم كتابة تحذير بذلك..، ولكن بعض الجهات التشريعية في بعض الدول تشجع وضع عبارات دالة على أن الفواكه أو الخضار تم تغطيتها بشموع طبيعية أو صناعية لغرض المحافظة على طازجيتها، وذلك بقصد إعلام المستهلك بما يحتويه غذاؤه.



كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء” تطمئن المستهلكين: المواد الشمعية المضافة على الفواكه لا تشكل خطراً على الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.