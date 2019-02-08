كيف تتأكد من أن طفلك ينام نومًا جيدًا بدون قلق؟

: يرتبط نقص النوم بمجموعة من المشاكل الصحية والأمراض لدى الكبار، ويتأثر الطفل بهذه المشاكل إضافة إلى نقص نمو الجسم، وعدم اكتمال الطول، وزيادة الوزن، وتنامي المشاعر السلبية. وللتأكد من أن الطفل ينام جيدًا ابدأ بسؤال: هل يمرض أكثر من المعتاد؟ وهل ينام في الوقت المناسب كل مساء؟ وتفيد توصيات رعاية الطفل الصحية بأن النظافة الجيدة تساعد على سهولة النوم، وعلى الالتزام بموعد ثابت للذهاب إلى الفراش كل ليلية. وتحث التوصيات على عدم تأخير موعد الذهاب إلى الفراش إلى ما بعد 10:30 ليلًا، مع التمسك بالاستيقاظ باكرًا؛ لأن ذلك ما يضمن ضبط دورة النوم. وخلال العطلات الأسبوعية اترك الصغير ينام أكثر من المعتاد مقارنة بأيام الأسبوع الأخرى؛ لأنها فرصته للحصول على أي ساعات نوم إضافية يحتاجها جسمه. لكن تذكّر أن السهر أو نقص النوم في ليلة غير قابل للتعويض بالنوم ساعات أطول في اليوم التالي، قد يساعد ذلك الجسم على تخفيف التعب، لكنه بالنسبة للطفل في مرحلة النمو لا يعوّض ما فات. من ناحية أخرى، يساعد النوم الجيد على تحسين نتائج الطفل الدراسية والوقاية من متلازمة فرط النشاط ونقص الانتباه..، وتفادي أمراض الكبد الدهني والسمنة والضغط والسكري في المستقبل.



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