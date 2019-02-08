طبيب ياباني تجاوز المائة عام يكشف سر حياته الصحية

: كشف طبيب ياباني وصل إلى سن 105 سنوات عن سر حياته المديدة، ونمط الحياة الصحي الذي ساعده في الوصول إلى هذه السن. وأمضى الطبيب شيجاكي هينوهارا، سنوات عديدة في دراسة العوامل التي تساعد على الوصول إلى العمر الطويل، حيث كان له الفضل في المساعدة على تطوير الطب الياباني الحديث، مما جعل اليابان واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال. وفي مقابلة مع صحيفة “جابان تايمز” تحدث هينوهارا عن نظريته في الحياة المديدة، وقال إن العناصر الأساسية لتحقيق ذلك هي الابتعاد عن القلق، والاستمرار بمزاولة العمل بعد سن التقاعد، والتمتع بوزن صحي..، وممارسة النشاطات الممتعة، واستخدام الأدراج بشكل دائم، وعدم اتباع تعليمات الطبيب بشكل أعمى. وفيما يلي أهم النصائح التي تحدث عنها هينوهارا بحسب موقع “لاد بابل”: – لا تقلق كثيراً بشأن ما تتناول من طعام أو الحصول على المزيد من النوم، ومارس النشاطات الممتعة والمسلية على الدوام كالأطفال. – إذا كنت تريد أن تعيش طويلاً تجنب البدانة، وتناول القهوة وكوباً من الحليب على وجبة الإفطار، بالإضافة إلى بعض من عصير البرتقال وملعقة كبيرة من زيت الزيتون،وللغداء تناول بعض الحليب مع الكعك، وللعشاء ينصح بتناول الخضار والقليل من السمك والأرز، و100 غرام من اللحم الطري مرتين في الأسبوع. – لا تتبع ما يوصي به الطبيب بصورة عمياء، وإذا أوصى بالجراحة، حاول أن تتأكد من أن حالتك تستدعي ذلك، ولا تلجأ إليها إلا في حال تجربة كافة وسائل العلاج الأخرى. – للتغلب على الألم، استمتع باللهو والمرح، واحرص دوماً على صعود السلالم بدلاً من المصعد.



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