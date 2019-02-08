توضيح مهم من الصندوق العقاري بشأن مبادرة «دعم المدنيين»

: أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن مبادرة دعم المدنين في طور التجريب حاليا، وسيتم الإعلان عنها قريبا. وأضاف العصيمي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“: ”إشارة لما يتم تداوله حول مبادرة المدنيين: ‏نؤكد أن المبادرة في طور الإطلاق التجريبي وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي حال جاهزيتها”. يشار إلى أن تقارير صحفية تحدثت عن توجه الصندوق العقاري لإطلاق مبادرة القرض الحسن..، لفئة محددة من المستفيدين من ذوي الأعمار من 50 سنة وأعلى لتسهيل امتلاكهم للمساكن بمساعدتهم في الحصول على تمويل عقاري.



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