بالصور.. ضبط أعداد كبيرة من المتسللين والمخالفين في حملة أمنية بفيفاء

نجحت شرطة فيفاء، بالتعاون مع محافظة فيفاء وقوة الأفواج الأمنية، في القبض على أعداد كبيرة من المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة.

وقامت دوريات شرطة فيفاء بتمشيط الأماكن المهجورة، التي يتخذها المجهولون مكانًا للتخفي عن أعين رجال الأمن لممارسة أنشطتهم في ترويج وتصنيع الخمور.

وقادت جهود الرصد والمتابعة والتحري، التي نفذتها شرطة فيفاء والأفواج الأمنية ومحافظة فيفاء، إلى القبض على مجموعات متفرقة من المتسللين والمخالفين.

وتابعت الحملة الأمنية تمشيط الجبال، التي تشتبه بتواجد المتسللين فيها.

وبدأت قوة الأفواج الأمنية، مباشرة مهامها الأمنية في محافظة فيفاء بمنطقة جازان؛ لمساندة القطاعات الأمنية بالمحافظة، في الأسبوع الأخير من شهر يناير المنصرم.

وقال اللواء الدكتور فهد القحطاني، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، إن الدوريات الأمنية لمحافظة فيفاء انطلقت، بناء على توجيهات وزير الداخلية، كما جرى افتتاح معسكر الفوج الأمني الثاني في محافظة العيدابي بعردود.

وأضاف اللواء القحطاني، أن دوريات الأفواج الأمنية في فيفاء ستُشكل إضافة أمنية وتكاملًا أمنيًّا مع المحافظات الأخرى؛ لتحقيق مهامها الأمنية في منطقة العمليات المخصصة لها، وسنحقق نجاحات تُضاف لنجاحات القطاعات الأمنية.

ودشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء فهد القحطاني، أمس، انطلاق دوريات قوة الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها في جميع المواقع بالمحافظة.

وأوضح اللواء القحطاني، أن مباشرة الوكالة لمهامها في محافظة فيفاء سيعزز من جهود حرس الحدود، وشرطة منطقة جازان، والإدارة العامة للمجاهدين في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر حدود المملكة الجبلية مع اليمن الشقيق، وستساهم دوريات قوة الأفواج بالمحافظة في مراقبة المسالك والدروب الوعرة بجبال فيفاء، وإقامة مراكز للضبط الأمني لمتابعة وضبط المهربين والمتسللين.