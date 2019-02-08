السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تحذيرات قيادات فلسطينية من مخاطر تصاعد مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ونشرت تشديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية عربية تخدم المصلحة العامة وتصون سلامة الأمة العربية وأمنها بكل جوانبه.

وتناقلت تأكيد عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة انتشار القوات من الحديدة العميد الركن صادق دويد، إعطاء الجوانب الإنسانية أولوية باعتبارها تمثل الترجمة لاتفاق السويد.

وأشارت إلى تحذير المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، من العواقب الكارثية لأي تدخل عسكري في فنزويلا، مؤكدة عدم وجود مفاوضات مع واشنطن بهذا الصدد.

وأبرزت تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من محاولات تنظيم داعش الإرهابي الانتقال من سوريا إلى دول إفريقية للاستيلاء على أرض هناك والتمركز فيها.

وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن سيطرة الجيش الليبي على حقل الشرارة النفطي بعد طرد مسلحين منه.

//انتهى//

10:34ت م

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القاهرة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تحذيرات قيادات فلسطينية من مخاطر تصاعد مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد البلدة القديمة في القدس المحتلة.ونشرت تشديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية عربية تخدم المصلحة العامة وتصون سلامة الأمة العربية وأمنها بكل جوانبه.وتناقلت تأكيد عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة انتشار القوات من الحديدة العميد الركن صادق دويد، إعطاء الجوانب الإنسانية أولوية باعتبارها تمثل الترجمة لاتفاق السويد.وأشارت إلى تحذير المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، من العواقب الكارثية لأي تدخل عسكري في فنزويلا، مؤكدة عدم وجود مفاوضات مع واشنطن بهذا الصدد.وأبرزت تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من محاولات تنظيم داعش الإرهابي الانتقال من سوريا إلى دول إفريقية للاستيلاء على أرض هناك والتمركز فيها.وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن سيطرة الجيش الليبي على حقل الشرارة النفطي بعد طرد مسلحين منه.//انتهى//10:34ت م0011

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