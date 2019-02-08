شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: مستمرون في مكافحة الفساد حول المال العام والان مع التفاصيل

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،، التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسوِّل له نفسه التعدي على المال العام، واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن- بمشيئة الله- الفاعلية، وحماية المال العام والمحافظة عليه.

ووجه خادم الحرمين (خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض) شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام)، على ما يبذله وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص، وأشاد بما أنجزته اللجنة من مهام منوطة بها؛ لتحقيق الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها.

وأطلع خادم الحرمين، المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من رئيس أذربيجان، إلهام حيدر علييف، وأوضح وزير الإعلام، تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء ناقش جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، منوهًا بانعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية- الألمانية، التي استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، وبحث القضايا الإقليمية والدولية.

ونوه المجلس بانعقاد اللقاء التشاوري لوزراء خارجية المملكة، والكويت، والإمارات، والبحرين، ومصر، والأردن، والذي اختتم أعماله في الأردن، وما جرى خلاله من بحث للتطورات الراهنة في المنطقة، وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية، كما تطرق المجلس إلى عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية والتراثية، التي أقيمت خلال الأيام الماضية، وشهدت حضورًا وتنافسًا كبيرًا، ومشاركة دولية متنوعة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المُدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجَّه حيالها بما رآه.