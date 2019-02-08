دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper خلافات عائلية وراء انتشار مقطع تعنيف مواطن لزوجته.. وشرطة مكة تقبض على الزوج

تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في مركز شرطة الشرائع، مع مواطن وزوجته، إثر انتشار مقطع فيديو، تتعرض فيه الزوجة للعنف والإجبار على دخول شقتهم بواسطة الزوج.

ووجه أمير مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بسرعة إلقاء القبض على الرجل الذي اعتدى على المرأة والتحقيق معه، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقة، عقب انتشار مقطع الفيديو بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن الحالة، والتي وقعت في إحدى مخططات الشرائع؛ حيث باشرت الدوريات الأمنية والبحث والتحري الجنائي القبض على الزوج، والذي اتضح أنه قام بتعنيف زوجته إثر خلافات عائلية بينهما.

وتم إعداد محضر ضبط، وجرى تسليم الحالة لمركز شرطة الشرائع؛ حيث بدأت التحقيقات معهم؛ لمعرفة التفاصيل كافة قبل إحالتهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.