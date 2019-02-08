الخارجية الأردنية: 37 معتمرة أردنية تعرضن لعملية سطو في تبوك

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكدت الخارجية الأردنية اليوم الخميس أن مجموعة معتمرات من المملكة تعرضت لعملية سطو في منطقة تبوك بالسعودية أسفرت عن فقدانهن وثائق سفرهن، طبقاً لـ "ارتي" الروسية نقلًا عن صحف أردنية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها بهذا الصدد: إن "العمل جار لإصدار وثائق سفر لمجموعة من المعتمرات فقدن جوازات سفرهن إثر السطو على حافلتهن" في تبوك بالسعودية.

وأضافت الخارجية أن "مديرية العمليات في الوزارة تتابع مع القنصلية الأردنية إصدار الوثائق اللازمة التي تسمح لهن بالعودة للأردن عبر المنفذ الحدودي".

وصباح الخميس تعرضت حافلة كانت تقل 37 معتمرة وطفلًا واحدًا لعملية سطو فقدت من خلاله المعتمرات وثائق سفرهن.

وتتوقع الخارجية حل مشكلة المعتمرات خلال الساعات القليلة المقبلة.