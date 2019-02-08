شخص مسلح يقتل مواطنًا ويسلم نفسه لشرطة الثمامة

قام مواطن في الثلاثين من عمره بقتل آخر، بعدما أطلق النار عليه بواسطة سلاح ناري، إثر خلاف بينهما، مساء أمس الخميس، في منطقة الثمامة شمال الرياض.

وعلمت «عاجل» من مصادرها أن الجاني توجّه إلى مركز شرطة الثمامة وقام بتسليم نفسه .

وستوافيكم «عاجل» بالتفاصيل حال ورودها ..