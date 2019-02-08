بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1440/6/3 هـ الموافق 2019/02/08 م واس

وكالة الأنباء

الجمعة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م.

06:11ت م

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www.spa.gov.sa/1883359 وكالة الأنباء السعودية تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليومالجمعة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م.06:11ت م0001

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.