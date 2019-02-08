السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أطلقت الهيئة العامة للترفيه البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية «تحديات الترفيه»، مخصصة دعما يصل إلى 20 مليون ريال للفائزين بالتحديات، لتدريبهم وتمكين مواهبهم للوصول للعالمية، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ أمس. ونشرت الهيئة الرابط https://geachallenges.com الذي يمكن للجميع التسجيل من خلاله. الفائزون بالمراكز الأولى في كل تحد 500ألف للأول 300ألف للثاني 200 ألف للثالث استقبال المشاركات: 6 فبراير - 30 أبريل التقييم والترشيح: 1مايو - 30 يونيو العروض: 1يوليو - 31أغسطس من فئات تحديات الترفيه فنان الجرافيتي

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فنون الخفة إعلان الفائزين: أكتوبر

إعلان الفائزين: أكتوبر

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج وطني للترفيه ينقل المواهب المحلية للعالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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