مكة تستأثر بـ 26% من الطلب على الوحدات السكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

استأثرت منطقة مكة المكرمة بنحو 26% من حجم طلب السعوديين على الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان، بحسب لقاء جمع الوزارة والمطورين العقاريين في غرفة مكة أمس.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد الغزواني، أن منطقة مكة تحتوي على فرص استثمارية واعدة للمطورين، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم تسهيلات للمستثمرين تشمل حوافز مالية، واستشارات متخصصة، ودعا المطورين للاستفادة من البرامج والمحفزات الكبيرة عبر مركز «إتمام».

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي إن اللقاء من شأنه خلق شراكة فاعلة بين الوزارة والمطورين، مما سيوفر منتجات سكنية جديدة ومتنوعة بمكة.

أبرز ما تناوله اللقاء: