دك البيت المسكون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

بعدما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمنزل بحي النكاسة في مكة المكرمة، نسجت حوله إشاعة مفادها عدم مقدرة المقاول على إزالته بدعوى أنه مسكون، وتخرج منه إضاءة في الليل، دكت البلدوزرات والآليات المنزل وأزالته بالكامل.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن الشركة المقاولة لأعمال تطوير حي الكدوة والنكاسة بالعاصمة المقدسة فرغت من إزالة المنزل أمس الأول، مشيرة إلى أنه خارج مخطط المرحلة الأولى بحي النكاسة، ليصل عدد العقارات المزالة في الحي إلى 103 عقارات، إذ أزالت أخيرا 102 عقار بالمرحلة الأولى.

وبينت أن المنزل لم يكن ضمن العقارات المقرر إزالتها في المرحلة الأولى، والتي أعلن عنها مسبقا، ولكن المقاول تلقى توجيهات بإزالته عصر الأربعاء الماضي، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو تروج إلى أنه مسكون ولا يمكن لأحد إزالته.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي في بيان أمس، أنه جرت إزالة العقار دون أن يصادف الشركة المطورة أي معوق كما ذكر، حيث تنفذ عمليات الإزالة على مراحل عدة، مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع انتهت. وجار حاليا العمل على المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني المحدد.