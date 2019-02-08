36 مليون ريال إيرادات إدارة الموارد الذاتية بصحة جازان خلال 2018‬‬‬

لأول مرة يتم تحقيق هذا الرقم..
قال مدير إدارة الموارد الذاتية بصحة جازان، الأخصائي يوسف بن عبدالله الضوراني: إنَّ مجموع إيرادات الموارد الذاتية بصحة جازان لعام ٢٠١٨ م، بلغت أكثر من ٣٦ مليون ريال.
وأشار الضوراني إلى أنَّ هذا المبلغ يتحقق لأول مرة في موارد صحة جازان، بفضل توجيهات مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي.
وأوضح مدير إدارة الموارد الذاتية بصحة جازان، أنَّ إدارة الموارد الذاتية عملت على دعم المشاريع التطويرية والبرامج التحسينية في كافة المرافق الصحية التابعة لصحة جازان، بمبلغ إجمالي عشرة مليون وسبعمائة وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالًا، والتي من شأنها الرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.
وأشار إلى دعم المشاريع للمرافق الصحية التي خضعت لتقييم مجلس اعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، و التي حققت جميعها الاعتماد.
وأضاف مدير إدارة الموارد الذاتية بصحة جازان، أنَّ البرامج التابعة لإدارة الموارد الذاتية، هي برنامج الخدمات الصحية بمقابل وبرنامج التدريب بأجر وبرنامج الاستثمار.
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