شكرا لقرائتكم ضبط مصنع خمور بداخله 250 لتراً بخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
تمكنت شرطة خميس مشيط من ضبط مصنع للخمور، تديره عمالة إثيوبية، وتقوم ببيعها على طريق بن هشبل.
جاء ذلك بعد توفر معلومات عن وجود مجموعة من الوافدين الذين يقومون بتصنيع الخمور، وتم إرسال مجموعة من فرقة الضبط الإداري لمسح الموقع.
وبالانتقال للموقع المشار إليه عثر على عدد ١١ برميلا سعة ٢٥٠ لتراً جاهزة للترويج، وتم تسليمها لجهة الاختصاص لإتلافها.
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