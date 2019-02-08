شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع "بومبيو" مستجدات الأوضاع في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير اليوم، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.



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