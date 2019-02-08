شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الأحساء تؤهل متدرباتها للعمل في برامج تخصصية والان نبدء بالتفاصيل

تسعى الكلية التقنية للبنات بالأحساء لتأهيل متدرباتها لسوق العمل من خلال برامج تخصصية تواكب التطور الذي يشهده سوق العمل الحالي ومن ذلك، تخصص الدعم الفني، تخصص البرمجيات، تخصص التسويق، تخصص الإدارة المكتبية، تخصص المحاسبة.

وتمنح الخريجة من خلالها الشهادة الجامعية المتوسطة عقب تدريبها لمدة سنتين ونصف، وفي مرحلة التدريب التعاوني تمارس المتدربة تخصصها داخل الميدان.

وقد سجلت طالبات الكلية التقنية بالأحساء حضورا متميزا بمشاركاتهن بعدد من المشاريع التي يتم عرضها في مهرجان تمور الأحساء المصنعة (ويا التمر أحلى 2019) الذي تنظمه أمانة الأحساء بشراكة الغرفة التجارية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال الركن المخصص لها، والتي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني وإتاحة فرصة التدريب للراغبين فيه من الذكور والإناث، وإبراز مخرجات التدريب التقني من خلال عرض مجموعة من المشاريع القوية ثم تصميمها وتنفيذها من قبل متدربات الكلية، ومنها: مشروع المواقف للسيارات وهو تطبيق يسهل حجز مواقف السيارات ضمن منطقة معينة، مشروع الغرف الذكية والذي يهدف إلى إصدار تنبيهات بوجود أشخاص داخل الغرفة الدراسية وكذلك تنبيه أمان بوجود دخان من خلال تزويده بحساسات تمت برمجتها لتلبي المتطلبات، مشروع تسجيل الحضور والانصراف باستخدام بطاقة RFIE بحيث يتم تسهيل إثبات الحضور والانصراف في القاعات الدراسية أو المؤتمرات للمتدربات، مشروع الطباعة اللاسلكية من خلال تحويل الرازبر باي إلى خادم طباعة.

وقالت المتدربة رجاء الحسن: نظرا لأهمية استخدام الجوال والحاجة الماسة إليه في حياتنا اليومية قمت بتنفيذ مشروع الشاحن (الكيبل) البديل والذي يمكن استخدامة من جوال إلى جوال آخر في حال لم يتوفر الشاحن الأصلي، وأنا سعيدة جدا بهذا العمل.

وقالت المتدربة إيمان العبدالمحسن والمتدربة كوثر المخيزيم: قمنا بتنفيذ مشروع النرد الإلكتروني (اللعبة المشهورة).

وبدورها قالت عميدة الكلية التقنية للبنات بالأحساء وفاء الرشيد: مشاركة الكلية التقنية للبنات في المهرجان تأتي ضمن إجراءات العمل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة والمشاريع السنوية لقطاع التدريب التقني للبنات التي ترتكز على تعزيز قيمة العمل المهني.